Belm. Erstmals haben sich die Mitglieder des Vereins „Dorfladen Vehrte“ zur Versammlung getroffen. Dabei berichteten Vorstand und Aufsichtsrat über die Entwicklung des Projektes. Deutlich wurden dabei unterschiedliche Auffassungen über die Aufgaben des Vorstands.

"Der Dorfladen ist wirklich ein Treffpunkt geworden", hielt Inge Drachenberg im Jahresbericht fest. Die Vorsitzende des Vereins sagte, dass man an weniger guten Tagen 180 Kunden habe, sonst aber rund 250 Käufer im Laden gezählt würden. Gut verkauften sich Gemüse und Obst sowie Fleisch- und Molkereiprodukte. Wert lege man darauf, möglichst lokal und regional einzukaufen, so Drachenberg.



Allerdings fehlen Helfer, die Personaldecke ist dünn. „Uns wächst die Arbeit über den Kopf.“ Auch von manch‘ "hochfliegenden Plänen" habe man sich schon verabschieden müssen. So sei das Frühstücksanbgebot nicht angenommen worden. Überlegt werde nun, das Frühstück qualitativ aufzuwerten und mit Voranmeldung anzubieten.

"Es ist aber viel schwieriger, als wir dachten"

Ulrike Szlapka präsentierte den Bericht des Aufsichtsrates. Dieser empfahl dem Vorstand, weniger operativ im Dorfladen zu wirken, sondern die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit und Akquise von Ehrenamtlichen auszubauen. Denn wie auch Drachenberg schon erwähnte, werden mehr Ehrenamtliche benötigt. Oft helfen die Vorstandsmitglieder beim Einräumen der Regale. Drachenberg sagte auf Anfrage unserer Redaktion, dass sie bereits auf die Bürger zugehen würden. "Wir machen das ständig". Der Vorstand würde sich auch mehr Ehrenamtliche wünschen. "Es ist aber viel schwieriger, als wir dachten."



Wenn es mehr Helfer gebe, könne sich der Vorstand aus dem operativen Geschäft zurückziehen und sich anderen Aufgaben widmen, erklärte Szlapka im Gespräch. Viele Vereinsmitglieder wären beispielsweise gerne besser über den aktuellen Stand informiert worden. Des Weiteren hätte sich der Aufsichtsrat gewünscht, dass die Homepage schneller aktualisiert worden wäre.

In den Sommerferien über Mittag geschlossen

Auch wäre der Aufsichtsrat gerne in Entscheidungen bezüglich der Öffnungszeiten eingebunden worden. Zur Zeit gebe es zum Beispiel Überlegungen, während der Sommerferien mittags zu schließen und auch am Dienstagnachmittag den Laden geschlossen zu lassen. Das bestätigte Drachenberg auf Anfrage und erklärte dazu, dass viele Mitarbeiterinnen schulpflichtige Kinder und entsprechend in den Ferien Urlaub hätten. Außerdem sei Dienstag der schwächste Tag der Woche.

Der Aufsichtsrat bemängelte außerdem, dass beispielsweise einige Versicherungsfragen nicht geklärt waren und das Gremium den Haushalts- und Wirtschaftsplan nicht vorab erhalten habe. In der Versammlung wurde der Vorstand dann zwar entlastet, allerdings enthielten sich die drei Mitglieder der Aufsichtsrates deshalb dabei. Drachenberg erklärte, dass der Laden 2017 nur gut sechs Wochen geöffnet war und in diesen Wochen "Ausnahmezustand" herrschte. Auf Grundlage dieser Zahlen habe sich nur schwer ein solider Plan erstellen lassen.

Anzeige Anzeige

Fünf Mitglieder im Vorstand

Szlapka begrüßte es, dass der Vorstand in der Mitgliederversammlung vergrößert wurde. Nachdem im März Frauke Klausing aus privaten Gründen aus dem Vorstand ausgeschieden war und kommende Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt werden sollen, wurden Edith Lange, Dieter Hehmann und Patrick Kohlmeyer mit den in den Vorstand gewählt, der mit Inge Drachenberg und Hans-Ewald Barrenpohl nun aus fünf Personen besteht.



Grundsätzlich lobte Szlapka das Engagement des Vorstands. Hinweise zu geben, sei eine Aufgabe des Aufsichtsrates. Sowohl Szlapka als auch Drachenberg waren sich aber einig, dass beide Gremien noch einmal intern miteinander reden wollen.

Kosten für Machbarkeitsstudie

Über die Jahresabschlüsse hatte in der Mitgliederversammlung Steuerberater Josef Seeger informiert. Aus dem Gründungsjahr 2016 musste man ein Minus von 4767 Euro übernehmen. Zu Buche schlug dabei eine Machbarkeitsstudie, die der Verein vorlegen musste, um die EU-Fördergeld zu bekommen, erläuterte Seeger. Der Zuschuss wurde 2017 gewährt, ebenso gab es finanzielle Unterstützung von der Gemeinde Belm und der Sparkassenstiftung. Zusammen mit den Anteilen der Mitglieder und weiteren Posten beliefen sich die Einnahmen auf rund 126.000 Euro. Dem standen Ausgaben von gut 123.000 Euro gegenüber. Der kleine Gewinn saldierte sich mit dem Verlustvortrag aus dem Jahr davor zu einem Minus für 2017 von gerundet 2400 Euro, so Seeger abschließend.

Über die aktuelle wirtschaftliche Situation berichtet Hans-Ewald Barrenpohl vom Vereinsvorstand. In den vergangenen fünf Monaten buchte man im Schnitt 42.000 Euro auf der Einnahmeseite, denen 41.320 Euro auf der Ausgabenseite gegenüberstanden. Monatlich erwirtschafte der Dorfladen also 680 Euro, hielt Barrenpohl fest. "Das ist nicht viel und es wäre schön, wenn noch mehr Leute in den Dorfladen kämen."