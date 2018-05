Belm. Für Bente (3)hat sich das Feuerwehrfest in Belm gelohnt. Sie hat die Übung auf dem Bolzplatz an der Frankfurter Straße mit gespannter Aufmerksamkeit von Papas Schultern aus verfolgt.

Die Veranstaltung hat Strahlkraft: Familie Schulenkorf ist extra aus Mettingen angereist, um ihrer Tochter eine Freude zu machen, denn seit Bente Feuerwehrmann Sam kennt, lässt ihr das Thema keine Ruhe mehr. Jeden Abend, berichtet Vater Lukas, will sie vor dem Einschlafen eine weitere Hörspielfolge hören. Bente trägt Feuerwehr-T-Shirt und zum Geburtstag wünscht sie sich eine Sam-Torte. Und in Belm war sie gestern genau richtig.

Nicht alle der zwischen 500 und 1000 Zuschauer sind so überzeugte Feuerwehr-Liebhaber, trotzdem: Die Begeisterung war vor allem den Kindern ins Gesicht geschrieben. Enie (4) aus Rulle weiß bereits, dass es „blöd ist, wenn man den Feuerrauch in die Augen bekommt“, hat aber selbst nichts abbekommen.

Riesiger Geldspreicher

Sie stand mit ihren Eltern offenbar an der richtigen Stelle, denn gequalmt hatte es mächtig. Verantwortlich dafür war die „Panzerknacker-Bande“. Die Freiwillige Feuerwehr Belm hatte ein kleines Entenhausen aufgebaut. In der Mitte Onkel Dagoberts riesiger Geldspeicher, dem die Panzerknacker zunächst mit Brecheisen und dann mit Schneidbrenner zu Leibe rücken wollten.

Das mündete zunächst in einem Feuerwerk und dann in einer Beinahe-Katastrophe. Die tagelang ebenso mühsam wie liebevoll aufgebauten Kulissen gingen in Flammen auf. Damit der Brand nicht außer Kontrolle geriet, rückten drei Feuerwehrfahrzeuge an und wurden vier Schläuche mit Strahlrohren ausgerollt. Für Moderator Johannes Osterhues war dies nach 30 Jahren die Abschiedsvorstellung. Er übergibt die Aufgabe im nächsten Jahr an Pressewart Hendrik Seeger, der sich aktuell noch in der Schauspieltruppe als einer der Dagobert-Neffen engagiert hatte.

Im Festzelt berichtet er später von dem Tanz in den Mai im großen Festzelt auf dem Feuerwehrgelände. „Eine tolle Party“, sei das gewesen und - das ist ihm wichtig - es war friedlich geblieben.

Rund 2000 Gäste waren gekommen. Nach der Feuerwehrübung mit Klamauk und Wasserschlacht ist das Festzelt schnell gefüllt. Die Bigband der Angela-Schule hatte die Besucher zuvor vom Feuerwehrhaus zum Bolzplatz geleitet und anschließend wieder zurückgeführt. Jetzt spielt sie zu Kaffee und Kuchen auf. Es folgt ein Auftritt der Break-Dance-Truppe vom benachbarten Jugendtreff „Gleis 3“.

Geräteshow

Bereits am Vortag waren sowohl die Fahrzeug- und Geräteshow als auch die Kinderdisco mit Zaches und Zinnober gut besucht. Dazu gab es ein breites Rahmenprogramm mit Schießbude sowie Getränke- und Imbissständen, die Pizza, Fisch und Würstchen und Naschwerk anboten.

An einem Einsatzwagen hebt Nadine Kuhrt gerade ein Kind nach dem anderen aus dem hoch gelegenen Mannschaftsabteil wieder auf den Boden. Gemeinsam mit ihrer Freundin Janina Scholz und zusammen fünf Kindern sind sie zum Fest gekommen. Nachdem sie zuvor in der Disco waren, soll es nun noch zum Karussell gehen, als krönender Abschluss. Nach Einbruch der Dämmerung beginnen schließlich die Aufräumarbeiten. Auch wenn der Zeltverleiher erst einen Tag später abbaut, bereits nach 24 Stunden soll alles wieder an Ort und Stelle sein, versprichtHendrik Seeger und berichtet von Rückhalt seitens der Gemeinde. Kein Wunder, denn, gemessen an dem Andrang, ist das Belmer Feuerwehrfest ein Volksfest.