Kommen Blasenpflaster in den Rucksack? Salbe? „Wir haben beide gut eingelaufene Wanderschuhe, das sollte reichen“, sagt Micha Jansing. Das Gepäck für den geplanten Hundert-Kilometer-Lauf ist bewusst limitiert: Wasser, Energie-Riegel, Powerbank fürs Handy – mehr nicht.

Freunde seit dem sechsten Lebensjahr

Am Samstagmorgen um 9 Uhr beginnt der Extremlauf der zwei Freunde am Kaiser-Wilhelm-Denkmal an der Porta Westfalica. Für den 31-jährigen Micha Jansing und den 30-jährigen Frederik Kuschel geht es dann über den Wittekindsweg Richtung Heimat – und wenn alles perfekt klappt, wollen sie bis um 9 Uhr am Sonntagmorgen am Osnabrücker Rathaus eintreffen.

Nach einer Stunde gibt es fünf Minuten Pause: Frederik Kuschel (links) und Micha Jansing. Foto: Privat

Die zwei Männer, die sich schon kennen, als sie mit sechs beim SuS Vehrte mit dem Fußballspielen angefangen haben, laufen aber nicht nur für sich. Sie werben um Spender, die jeden gelaufenen Kilometer unterstützen. Das gesammelte Geld geht vollständig an den Belmer Kindertreff. „Wir sind in Belm aufgewachsen und wollten deshalb einen guten Zweck vor Ort unterstützen“, sagt Micha Jansing.

Beim ersten Versuch in Ostercappeln gestrandet

Läufer sind die beiden eigentlich nicht, trotzdem trauen sie sich die Mammut-Tour zu. Micha Jansing spielt weiterhin Fußball in Vehrte und hat gerade die Sommer-Vorbereitung hinter sich gebracht. „Dreimal die Woche Training und sonntags Spiel“ – das muss reichen. Sein Freund Frederik Kuschel ist erst am Wochenende von einer Bergtour zurückgekommen. „Der sollte auch fit sein“, sagt Jansing.

Im Frühjahr hatten die beiden Freunde schon einmal den Versuch unternommen, die Strecke zu bewältigen. Da seien sie nach rund 70 Kilometern in Ostercappeln gestrandet. „Die ersten 40 Kilometer waren noch super“, sagt Micha Jansing. „Aber wenn die Nacht kommt und einem irgendwann die Gesprächsthemen ausgehen, wird es hart.“

Ratsmitglied Püngel macht das Versorgungsfahrzeug

Nach den 70 Kilometern sei er zu Hause kaum noch die Treppe hinaufgekommen, sagt Micha Jansing, und die folgenden zwei Tage seien sehr schmerzhaft gewesen. Trotzdem sei zügig der Entschluss gereift, das Ganze noch mal zu probieren. „Und der Schwiegervater meinte, daraus muss man doch eine Aktion machen, zum Beispiel einen Spendenlauf.“

Der Lauf-Rhythmus soll dabei der gleiche sein wie beim ersten Versuch: Nach jeder Stunde machen die beiden Freunde fünf Minuten Pause und tauschen den Rucksack. Natürlich bekommen sie auch Unterstützung aus der Gemeinde. „Ich werde die Jungs zwischendurch mit Getränken und sonstigen Sachen verpflegen letztmalig gegen 18 Uhr in Barkhausen bei den Saurierspuren“, sagt der befreundete Rainer Püngel, Mitglied der CDU-Fraktion im Belmer Rat.

Über weitere Spender würden sie sich sehr freuen, sagt Micha Jansing. „Eine Spendenquittung gibt es allerdings nicht, das Geld wird eins zu eins an den Kindertreff weitergeleitet.“ Wer spenden möchte, kann sich an Frederik Kuschel wenden, die Mail-Adresse lautet: kuschelfrederik@gmail.com