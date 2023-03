Bischof Franz-Josef Bode nahm während der Jubiläumsfeier in Icker auf der neuen „Dorfblick“-Bank Platz, die die Jugend zum 100-jährigen Bestehen der Kirche gestiftet hatte, hier mit Malin Thünemann (links) und Sophie Glandorf. Foto: Rita Eschkötter up-down up-down Jubiläumsfeier 100 Jahre Kirchweihe Bischof Bode beeindruckt: In Icker ist immer richtig was los Von Holger Jansing | 20.03.2023, 13:02 Uhr

Eine schönere Anerkennung für die geleistete Arbeit kann es kaum geben: „Man merkt: In dieser kleinen Gemeinde ist richtig was los“, sagte Bischof Franz-Josef Bode, der in Icker den Festgottesdienst zum 100-jährigen Bestehen der katholischen Kirche zelebrierte.