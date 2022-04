Damit das Haus St. Marien im Bedarfsfall erweitert werden kann, soll ein Bebauungsplan aufgestellt werden. FOTO: Hildegard Wekenborg-Placke Belmer Bauausschuss tagt Mehr Wohnraum durch Bauen in zweiter Reihe und Mehrfamilienhäuser Von Hildegard Wekenborg-Placke | 01.11.2020, 08:47 Uhr

In Belm sollen durch Nachverdichtung beziehungsweise Bauen in zweiter Reihe zusätzliche Wohneinheiten entstehen. Der Bauausschuss des Rates beschäftigte sich unter anderem mit den Bereichen "Sonderschule", Schulstraße/Kurt-Schumacher-Straße und dem Areal am Haus St. Marien.