Open Air-Spektakel Verdis Oper „Nabucco" am 1. September in Bad Rothenfelde Von Thomas Wübker | 26.04.2023, 09:20 Uhr

Giuseppe Verdis Werk „Nabucco“ ist eine berühmtesten Opern der Musik-Geschichte. Am Freitag, 1. September, wird das monumentale Epos am Heristo-Sportplatz in Bad Rothenfelde aufgeführt.