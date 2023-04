Schwerer Unfall in Bad Rothenfelde. Symbolfoto: Gelhot/Imago-Images up-down up-down Am Steuer bewusstlos geworden Unfall in Bad Rothenfelde: 46-Jähriger aus Hilter weiterhin in Lebensgefahr und | 09.04.2023, 17:08 Uhr | Update vor 49 Min. Von Arlena Schünemann Rainer Lahmann-Lammert | 09.04.2023, 17:08 Uhr | Update vor 49 Min.

In Bad Rothenfelde ist am Sonntagnachmittag ein Mann mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt. Zuvor hatte er am Steuer einen medizinischen Notfall erlitten. Sein Zustand ist weiterhin kritisch.