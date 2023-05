In der Salinenstraße in Höhe des Erpener Tores wurde ein 86 Jahre alter Mann Opfer eines Trickbetrugs. Archivfoto: David Ebener up-down up-down Mit Wechseltrick hereingelegt Trickbetrüger bestiehlt 86-jährigen Mann in Bad Rothenfelde Von Hannah Baumann | 25.05.2023, 16:02 Uhr

Ein 86-jähriger Mann ist am vergangenen Mittwoch in der Salinenstraße in Bad Rothenfelde von einem unbekannten Mann durch einen Trick bestohlen worden.