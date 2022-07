Auf der offenen Bühne der Bad Rothenfelder Mahlzeit lieferten sich die „BOB-tastics“ des TuS beim Publikumsvoting ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem bestens aufgelegten Projektchor „Voices and Dreams“, der sittsam verhüllt auf den Spuren von „Sister Act“ Stimmung in den Saal brachte. Das „Applausbarometer“ bei der Wahl zum „Superstar 2012“ war nur eine der vielen Neuerungen, mit denen die traditionsreiche Mahlzeit in ihre 40. Auflage ging.