Die Untersuchungen zur Aufklärung des tödlichen Unfalls in Bad Rothenfelde und die Beseitigung der Unfalltrümmer nahm lange Zeit in Anspruch. Foto: NWM-TV Jede Hilfe kam zu spät Tödlicher Unfall in Bad Rothenfelde: Belastender Einsatz für die Feuerwehr und | 01.01.2023, 17:19 Uhr Von Corinna Berghahn Constantin Binder | 01.01.2023, 17:19 Uhr

An der Frankfurter Straße in Bad Rothenfelde hat sich am Neujahrstag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei ist der 63-jährige Fahrer eines Autos tödlich verletzt worden. Ein schlimmer Einsatz - auch für die Feuerwehrleute.