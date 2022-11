Mönche singen in der Jesus-Christus-Kirche. Foto: Thomas Pfeiffer up-down up-down Pop und Weihnachten The Gregorian Voices am 23. Dezember in Bad Rothenfelde Von Thomas Wübker | 22.11.2022, 06:49 Uhr

Am Tag vor Heiligabend sorgen sieben Mönche in der Jesus-Christus-Kirche in Bad Rothenfelde für sakrale und weihnachtliche Stimmung. Dann ist dort das Vokal-Ensemble The Gregorian Voices zu Gast.