Telemonitoring für Herzpatienten soll ganz einfach sein: NOZ-Mitarbeiterin Anke Herbers-Gehrs beim Selbstversuch mit Router, Tablet und Blutdruckmanschette. Foto: Heinrich Herbers up-down up-down Telemonitoring im Selbstversuch Neu in der Schüchtermann-Klinik Bad Rothenfelde: Herzwerte zum Selbermessen Von Anke Herbers-Gehrs | 19.05.2023, 06:58 Uhr

Herzpatienten der Schüchtermann-Klinik Bad Rothenfelde bekommen zum Telemonitoring ihrer Vital-Werte Geräte für zu Hause gestellt - ein Innovationsschub in der Telemedizin, schrieb die Klinik in einer Pressemitteilung. Wir wollten wissen, was dahintersteckt – und durften einen Selbstversuch unternehmen.