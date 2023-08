Grund für die Störung ist nach Angaben des Bad Rothenfelder Hauptamts von Mittwoch ein defektes Kabel. Es sei bei Erdarbeiten beschädigt worden, heißt es.

Bis zum 23. August 2023 seien Gemeindeverwaltung und Kurverwaltung deshalb nur eingeschränkt über die zentrale Telefonnummer 05424/223-0 erreichbar. Die Kurverwaltung habe zusätzlich Probleme mit der Internetverbindung.

Fürs Erste vielleicht besser eine E-Mail schreiben

Eine Kommunikation über E-Mail ist laut Mitteilung aber noch problemlos möglich. Ansprechpartner in den Ämtern werden mit ihren Kontaktdaten auf der Internetseite gemeinde.bad-rothenfelde.de genannt. Die Touristeninformation steht weiterhin per E-Mail an touristinfo@bad-rothenfelde.de für Kartenvorbestellungen, Reservierungen von Gästeführungen sowie sonstige touristische Auskünfte zur Verfügung. Außerdem ist eine Rufumleitung auf die mobilen Endgeräte eingerichtet.