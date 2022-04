Viele Monate waren sie ständiger Begleiter - landen die Masken jetzt im Müll? FOTO: Bettina Klimek Stimmungsbild nach Wegfall der Maskenpflicht Wie finden Einzelhändler, Gastronomen und Besucher in Bad Rothenfelde „oben ohne“? Von Bettina Klimek | 04.04.2022, 09:55 Uhr

Bad Rothenfelde am Sonntag: Viele Tagestouristen besuchen den Kurort im Osnabrücker Südkreis, um an den Gradierwerken zu flanieren, ein Eis zu essen, Kaffee und Kuchen in einem der vielen Cafés zu genießen oder um in den Geschäften zu shoppen. Ein ganz normaler Sonntag? Nein - jedenfalls nicht, wenn man die vergangenen knapp zwei Jahre zum Maßstab nimmt. Man sieht nämlich wieder Gesichter und nicht nur Augen über weißen, schwarzen oder auch farbigen Masken. Die müssen im Einzelhandel und in der Gastronomie seit dem 3. April nicht mehr getragen werden. Wie gehen die Menschen damit um?