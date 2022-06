Die Tore in einer umkämpften Partie erzielten Kevin Kilubi (2), Torsten Kuhlmann und Malte Becker. So klar, wie es das Ergebnis vermuten lässt, war der Sieg der Rothenfelder aber nicht. Reihenweise vergaben die abstiegsbedrohten Gäste Großchancen oder scheiterten am starken Frederik Witte im SVR-Tor. Wie es besser geht, zeigten die Gastgeber, die nach dem frühen Rückstand (13.) mit einem Doppelschlag noch vor der Pause in der 29. und 33. Minute die Partie drehten.