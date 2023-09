Zigarette als Ursache? Sofa gerät in Wohngruppe in Bad Rothenfelde in Brand Von Julia Gödde-Polley | 26.09.2023, 08:36 Uhr Die Feuerwehr hat den Brand gelöscht. Foto: NWM-TV up-down up-down

In einem Haus an der Ernst-August-Straße in Bad Rothenfelde hat es in der Nacht zu Dienstag gebrannt. In einem Zimmer habe ein Sofa in Flammen gestanden, heißt es von der Polizei. Verletzt wurde niemand.