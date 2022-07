Die Idee des Schweizer Kaufmanns Henry Dunant, in Notfällen erste medizinische Hilfe zu leisten, fand ihren Weg schon wenige Jahre später als Deutsches Rotes Kreuz (DRK) nach Deutschland. Auch im Osnabrücker Land ist das DRK schon seit fast 100 Jahren beheimatet. Allein im Kreisverband Osnabrücker Land sind 250 aktive Helfer in 13 Ortsvereinen im Einsatz.

Zum Auftakt der Feierlichkeiten im Osnabrücker Land kamen die Rotkreuzler an diesem Sonntag nach Bad Rothenfelde. Insgesamt 20 Einsatzfahrzeuge, darunter als besondere Highlights der neue Einsatzwagen und der neue Gerätewagen für Rettungen, wurden präsentiert. Wer mochte, konnte auch mal in einen der Einsatzwagen steigen und sich auf die Trage legen oder den Blutdruck messen lassen. An Ständen konnten sich Besucher über die Arbeit des DRK informieren oder auch einfach nur bei Würstchen oder Waffeln gemütlich klönen.

An diesem Sonntag stand zwar der Spaß im Vordergrund, doch ist man sich des gesellschaftlichen Wertes der Arbeit des DRK für die Bevölkerung und die Städte im Osnabrücker Land sehr bewusst. „Großveranstaltungen ohne das DRK sind für uns nicht denkbar!“, sagten die beiden Bürgermeister Klaus Rehkämper (Bad Rothenfelde) und Harmut Nümann (Dissen).

Über die Jahrzehnte hat sich das Tätigkeitsfeld des DRK deutlich erweitert. Während anfangs vor allem der Schwerpunkt auf medizinischen Diensten lag, werden heute beispielsweise auch Kindergärten oder Jugendtreffs vom DRK geführt. „Die Ansprüche steigen, aber auch unsere Ansprüche an uns selbst“, so Wilfried Wiesner, stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbandes DRK Osnabrücker Land. Dann bleibt nur zu wünschen: Viel Glück für die nächsten 150!