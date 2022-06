Flanieren und genießen war das Motto der Besucher der Rosenzeit in Bad Rothenfelde. FOTO: Bettina Klimek up-down up-down Im Namen der Rose „Rosenzeit“ lockt Besucher nach Bad Rothenfelde Von Bettina Klimek | 27.06.2022, 15:23 Uhr

Am Wochenende war wieder „Rosenzeit“ in Bad Rothenfelde. Die ehrenamtlichen „Freunde des Rosengartens“ hatten den Rudi-Wernemann Rosengarten am Neuen Gradierwerk dafür top in Schuss gebracht.