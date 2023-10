„Gestern Abend haben wir für die Familie und ein paar Freunde zur Probe gekocht. Damit heute alles gut klappt“, erzählt Ahmed Öztürk. Und geklappt hat es dann, am Montagabend, denn alle Gäste lobten das Essen und versprachen wiederzukommen, berichtet er erleichtert und nicht ohne Stolz. Vor allem die Rezeptur der Mixgetränke, wie Aperol Spritz oder Lillet müsse aber noch zur Routine werden, lacht er, als sein Bruder vier davon mit Messbechern unterschiedlicher Größe zubereitet.

Was den Gästen am Food House gefiel

Gegen halb Zwölf abends verabschiedeten sich die letzten Gäste. „Wir hatten gebratene Champignons: Köstlich! Und das nächste Mal probieren wir die Burger“, sagte Marion Zurmühlen. Sie war mit ihrer Freundin Ulrike Träber aus dem benachbarten Versmold zur Eröffnung gekommen.

Marion Zurmühlen und Ulrike Träbert aus dem westfälischen Versmold besuchten das Food House mit Freund Heinz Hartphil, der in Bad Rothenfelde zu Hause ist. Und lobten die Süsskartoffelpommes sowie die gebratenen Champignons. Foto: Bettina Klimek

Wo die Gäste beim Food House noch Verbesserungsbedarf sehen

Und auch konstruktives Feedback gab es: „Das Licht ist zu hell, früher im Collo war es so schön schummerig“, fand Stephanie Niegsch, die mit ihrem Mann Hans in Bad Rothenfelde lebt und Stammgast im Collo (dem Restaurant, das früher im Food House beheimatet war) gewesen ist. „Wir gehen auch ins neue Collo, haben uns aber unheimlich gefreut, dass hier jetzt ein neues Lokal aufmacht. Die Atmosphäre in dem alten Kellergewölbe ist einfach einzigartig“, schwärmt sie.

„Ihr macht keinen Ruhetag? Seid ihr wahnsinnig?“, staunt sie, als sie nach den Öffnungszeiten fragt. Gut finden beide, dass man durch eine große Luke das Treiben in der Küche beobachten kann. Über deren „Gruß“, einen Teller mit Vorspeisevariationen und Pizzabrot freute sich vor allem ihr Mann: „Ich fühle mich schon wie zu Hause.“

Hier gibt´s nichts zu verbergen: Durch ein Öffnung in der Wand können die Gäste ins Herzstück des Food House schauen: In die Küche. Foto: Bettina Klimek

Auch am großen „Stammtisch" wurde das Essen gelobt. Anne Cahill aus Dissen kam mit Tochter Chizoma und weiteren sechs Freunden ins Food House: „Meine Tochter hat hier nebenan gewohnt und auch mal im Collo gekellnert", erzählt sie. Für die vierjährige Isabella (2. von links) gab´s Spaghetti mit Tomatensauce. So wie sie strahlt, schmeckt´s ihr. Foto: Bettina Klimek