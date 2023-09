Den Namen verdankt der Schlemmermarkt seinem Standort. Er findet nämlich am und um den sogenannten Schweinebrunnen, eigentlich korrekt der Wurstträgerbrunnen, statt. Er steht für die Geschichte der Stadt, die im 19. Jahrhundert mit einem Strukturwandel erlebte. Der Untergang der Garn- und Segeltuchherstellung durch die Industrialisierung zwang die in Heimarbeit produzierenden Bauern, auf Tiermast umzusatteln.

Die Geschäftsleute und IGEV-Mitglieder Clarissa Röttgers, Roland Bredow, Katrin Lange und Rosi Dieckmann-Rose, Bürgermeister Michael Meyer-Hermann, Stadtmarketingbeauftragte Martina Janßen, Dirk Ludewig von der IGEV und die städtische Auszubildende Sophie Berschauer (von links) laden ein. Foto: Stadt Versmold

Die Interessengemeinschaft Einkaufsstadt Versmold, kurz IGEV genannt, hat mit der Vorsitzenden Sigrid Dieckmann-Rose für den Wurstträgermarkt wieder ein buntes Programm zusammengestellt, teilt die Stadt Versmold mit. An den Ständen rund um den Brunnen gehe es darum, für das nachhaltige und saisonale Einkaufen direkt vor der Tür zu werben. Das sei möglich durch die vielen landwirtschaftlichen Betriebe, Hofläden und traditionsreichen Bäcker in und um Versmold.

Stadtführung beginnt um 13 Uhr

Um 13 Uhr geht es um die Wurst: Stadtführer Karl-Heinz Galling nimmt Interessierte mit auf seinen Spaziergang durch die Stadt zum Thema „Viehhandel und Wurstfabriken“. Die Führung dauert circa zwei Stunden, Treffpunkt ist direkt am Wurstträgerbrunnen auf dem Marktplatz. Um Anmeldung wird gebeten ab dem 25. September unter Telefon 05423 8947 oder per Mail an karl-heinz-galling@t-online.de. Die Stadtführung ist kostenlos.

Vom Marktplatz bis zum Rathausplatz erwarten die Gäste Verkaufsstände und die Versmolder Geschäfte, die von 13 bis 18 Uhr ihre Türen öffnen. Rund um den Kirchplatz stellt sich die Freiwillige Feuerwehr vor, und um 15.30 Uhr spielt der Musikzug Oesterweg der Freiwilligen Feuerwehr vor der „Galerie et“ in der Münsterstraße.

Fahrende Falknerin bringt Greifvögel mit

Auf dem Rathausplatz können in der Zeit von 12 bis 17 Uhr kleine und große Menschen die Greifvögel und Vierbeiner der Fahrenden Falknerin bewundern. Sabine Ehmanns-Kramp lädt die Zuschauer ein, mit diesen Tieren auf Tuchfühlung zu gehen. Speziell für die Kinder gibt es ein Karussell und Straßenkünstler.