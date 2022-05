Laut Polizei befindet sich der Mann aus Versmold noch immer in Lebensgefahr. (Symbol) FOTO: Michael Gründel Beim Abbiegen von Auto erfasst Radfahrer nach Unfall in Bad Rothenfelde noch immer in Lebensgefahr Von Arlena Janning | 17.05.2022, 15:43 Uhr

Ein 78 Jahre alter Mann aus Versmold ist nach einem Verkehrsunfall am Samstag in Bad Rothenfelde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen worden. Nach wie vor kämpft der Mann um sein Leben.