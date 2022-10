Der neue Schotterweg ist fertig, und die Masten für die Beamer stehen bereits neben dem Neuen Gradierwerk. Foto: privat up-down up-down Projektions-Biennale Bad Rothenfelde: Vorbereitungen für Lichtsicht Von PM. | 18.07.2013, 20:39 Uhr

Schotterwege wurden freigelegt, Wasserdüsen ausgetauscht, Fundamente gegossen, Stromkabel gelegt – die Arbeiten für die kommende Projektions-Biennale sind angelaufen. Damit sind die ersten sichtbaren Zeichen für die Lichtsicht 4 im Park am Neuen Gradierwerk mitten in Bad Rothenfelde gesetzt worden. Vom 27. September bis zum 5. Januar 2014 verwandelt sich dann zum vierten Mal jeden Abend mit Einbruch der Dunkelheit die einzigartige Kulisse der historischen Gradierwerke in ein Theater der Projektionen.