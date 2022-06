Ein „liebevoll aufgebauter Hobbykünstler- und Handwerkermarkt“ mit netten Kleinigkeiten für Haus oder Garten soll laut Mitteilung der Gemeinde die Beucher anlocken, aber auch gepflegtes Essen und Trinken in einem gemütlichen Biergarten.

Schließlich wird an den vier Feiertagen ein abwechslungsreiches Musikprogramm geboten.

Das Programm im Einzelnen: Am Donnerstag eröffnet Bürgermeister Klaus Rehkämper den Salzmarkt um 11 Uhr. Zwischen 11 und 13.30 Uhr ist der Harmonika-Kreis Bocholt zu Gast. Am Nachmittag sind die Jüngeren besonders angesprochen. Am sogenannten Spielefant aus Oldenburg gibt es ein spannendes Spiel statt, das „Duell gegen die Zeiten“. Parallel ist Toben auf der Hüpfburg möglich. Die Älteren werden sich wohl eher dem Kaffeekonzert mit dem „Ensemble Serenata“ widmen. Abends ab 19.30 Uhr spielt die Gruppe Splitt Ostrock-Coversongs.

Der Freitag startet um 13 Uhr. Hüpfburg und Spielefant warten wieder ab 15 Uhr auf Kinder. „Hits von gestern und heute“ spielt das Ensemble der Kur und Touristik von 15 bis 18 Uhr.

Ab 19.30 Uhr heißt es Party pur mit der Coverband „Maraton“ aus Münster.

Samstag geht es schon um 11 Uhr los mit dem „Ensemble Serenata“. Von 15 bis 18 Uhrlocken ein Spielespektakel mit Wasserbaustelle und Murmelbahn sowie Spielefant und die Hüpfburg. Kaffeekonzert ist mit dem „Serenata Trio“. Ab 20 Uhr gibt es Beat, Twist & Rock ’n’ Roll der 60er-, 70er- und 80er-Jahre mit „The Beat“. Den Abschluss macht um 22.30 Uhr ein Feuerwerk am Alten Gradierwerk.