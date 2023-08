Konzert im Carpesol in Bad Rothenfelde So kann man Nico Santos (vielleicht) doch noch hören und sehen Von Frank Wiebrock | 31.08.2023, 08:37 Uhr Musiker Nico Santos spielt im Carpesol in Bad Rothenfelde. Foto: dpa/Britta Pedersen up-down up-down

Umsonst, draußen und – aus der Sicht derjenigen, die nicht dabei sind – leider exklusiv: Die wenigen Eintrittskarten für das Konzert von Nico Santos am Samstag am Carpesol in Bad Rothenfelde werden ausschließlich verlost. Wie stehen die Chancen für diejenigen, die dabei kein Glück hatten, Santos trotzdem zu sehen oder zumindest zu hören?