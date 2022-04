Heinz Tepe bereitet die Enothek am Kurpark in Bad Rothenfelde auf den Start zu Ostern vor. FOTO: Michael Schwager Von der Apotheke zur Enothek Neuer Treff für Weinliebhaber am Kurpark Bad Rothenfelde Von Michael Schwager | 13.04.2022, 13:10 Uhr

Wo bis vor Kurzem noch Nasentropfen verkauft wurden, gibt’s jetzt edle Tropfen. In der alten Apotheke am Kurpark in Bad Rothenfelde ist ab Ostern Wein im Angebot.