Das aktuelle Team des neuen Pflegedienstes Pflegebote (von links) Musli Muslija, Margret Alfers-Tyborczyk, Sebastian Zurkuhl und Petra Friedel.

Service beginnt im Mai

Neuer ambulanter Pflegedienst „Pflegebote" in Bad Rothenfelde

Von Michael Schwager | 21.04.2022, 13:24 Uhr

Ein Büro gibt es schon. Der Betrieb soll am 1. Mai beginnen: In Bad Rothenfelde geht gerade der Pflegedienst „Pflegebote“ in die Startlöcher.