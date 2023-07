Umzug der Schüchtermann-Klinik Bad Rothenfelde. Vom Vorstandschef über Chefärzte bis zum Pflege- und Küchenpersonal fassten alle mit an: im Bild (von links) Erik Ortmann, Caroline Mönnig, Prof. Michael Böckelmann, Prof. Gerold Mönnig und Katharina Hörner. Foto: Anke Herbers-Gehrs up-down up-down 60 chirurgische Patienten verlegt Schüchtermann-Klinik in Bad Rothenfelde: Wie ist das, wenn ein Bettenhaus umzieht? Von Anke Herbers-Gehrs | 03.07.2023, 17:17 Uhr

Der lange geplante Umzug des chirurgischen Bettenhauses in der Schüchtermann-Klinik in Bad Rothenfelde hat am Wochenende stattgefunden. 60 Patienten wurden dazu verlegt. Wir waren dabei.