Diese üppige Rose entdeckte Helmut Schmidt in Bad Iburg. Die Pflanze eroberte die gesamte Krone eines Kirschbaums und lugt weit über die Dachrinne eines Hauses an der Osnabrücker Straße. FOTO: Helmut Schmidt</Cust></p> up-down up-down Neue Ausstellung im Kurpark Bad Rothenfelde im Zeichen der Rose Von PM. | 27.06.2012, 14:59 Uhr

pm Bad Rothenfelde. Rosen sind ja bekanntlich Sonnenkinder. Dass sie sich bis zu einer Höhe von annähernd acht Metern emporrecken, um in den Genuss von wärmenden Strahlen zu kommen, ist allerdings nicht alltäglich. Hält man jedoch Rückschau auf die vergangenen Sonnenstunden in diesem Spätfrühling, so möchte man selbst hinaufsteigen, um die Wolken zu verschieben. Auf dem Foto erobert eine Ramblerrose mit Namen „Bobby James“ die gesamte Krone eines Kirschbaums und lugt weit über die Dachrinne hinaus in den Himmel von Bad Iburg, gesehen an der Osnabrücker Straße 70 auf dem Anwesen Altevers.