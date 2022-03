Die Second-Hand-Boutique „Fairtragen“ ist am Wochenende in Bad Rothenfelde eröffnet worden. FOTO: Bettina Klimek Nachhaltige Mode für alle Second-Hand-Boutique „Fairtragen“ in Bad Rothenfelde eröffnet Von Bettina Klimek | 28.03.2022, 08:00 Uhr

Second-Hand-Mode und Accessoires für Kinder, Frauen und Männer, die in schönem Ambiente von Ehrenamtlichen für einen guten Zweck verkauft wird: Das ist das Konzept von „Fairtragen“, einem neu eröffneten Geschäft an der Frankfurter Straße gegenüber der Bad-Apotheke in Bad Rothenfelde. Spielzeug und Kinderbücher ergänzen das Sortiment.