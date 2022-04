Jennifer Lübker (hier mit ihrer Tochter Agneta) hat zusammen mit ihrem Mann Michael in Bad Rothenfelde den Scandinavian Store eröffnet. FOTO: Bettina Klimek Aus Leidenschaft ein Geschäft gemacht Lebensmittel aus dem Norden im „Scandinavian Store“ in Bad Rothenfelde Von Bettina Klimek | 20.04.2022, 08:33 Uhr

Sie machen Urlaub in Schweden, fahren ein schwedisches Auto und der Name ihrer Tochter ist Agneta: Jennifer und Michael Lübker aus Bad Rothenfelde sind offensichtlich Skandinavien-Fans. Im Januar haben die beiden ein Geschäft nebst Online-Handel für skandinavische Lebensmittel eröffnet. Was gibt es dort und wie kam es dazu?