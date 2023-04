„Apollo“ setzt 40-jährige Tradition der griechischen Küche in der Lindenallee 4 in Bad Rothenfelde fort. Foto: Bettina Klimek up-down up-down In der Lindenallee wurde renoviert Griechisches Restaurant „Apollo“ setzt 40-jährige Tradition in Bad Rothenfelde fort Von Bettina Klimek | 22.04.2023, 11:00 Uhr

Seit annähernd vier Jahrzehnten kann man in Bad Rothenfelde in der Lindenallee 4 griechisch essen. Zuerst im „Akropolis“, später dann im „Athen“. Und jetzt können Besucher im „Apollo“ Gyros und Co. genießen. Denn seit Januar bewirten Michael Karipoglou und seine Frau Maria ihre Gäste in den renovierten Räumlichkeiten.