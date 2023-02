Nachdem der Mann seinen Job verloren hatte, hatte er kein Geld mehr für Benzin - und tankte, ohne zu bezahlen. Symbolfoto: dpa/Marijan Murat up-down up-down An Tankstellen im Landkreis Osnabrück 20 Mal getankt, ohne zu bezahlen: Junger Mann zu Bewährungsstrafe verurteilt Von Heiko Kluge | 25.02.2023, 12:00 Uhr

Betrug in 22 Fällen – dafür musste sich ein 26-Jähriger, der während der Taten in Bad Rothenfelde wohnte, vor dem Amtsgericht Bad Iburg verantworten. In fast allen Fällen hat der Mann getankt ohne zu bezahlen.