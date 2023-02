Foto: Michael Schwager An der Bahnhofsstraße/Lindenallee Anwohner fürchten Verschlechterung durch Lidl-Neubau in Bad Rothenfelde Von Michael C. Goran | 17.02.2023, 09:15 Uhr

Der geplante Neubau des Lidl Marktes an der Bahnhofstraße/Lindenallee in Bad Rothenfelde ist Anwohnern ein Dorn im Auge. In der Sitzung des Bau-, Umwelt- und Planungsausschusses haben sie ihre Bedenken geäußert.