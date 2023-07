Wiedereröffnung am Donnerstag um neun Minuten nach neun: Der Kiosk am Bad Rothenfelder ZOB im frischen Gewand. Foto: Bettina Klimek up-down up-down 70er-Jahre-Architektur unangetastet Kult-Kiosk am ZOB in Bad Rothenfelde ist jetzt aufgehübscht Von Bettina Klimek | 06.07.2023, 16:38 Uhr

Um neun Minuten nach neun öffnete er am Donnerstag nach fast zweijähriger Pause wieder: der um eine schicke Toilettenanlage erweiterte Kult-Kiosk am ZOB in der Bahnhofstraße in Bad Rothenfelde. Warum gerade um diese „krumme“ Uhrzeit?