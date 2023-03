Traurige Gesichter bei den Erziehern und dem Betreiber der „Kleinen Salinchen“. Von Links: KiTa-Betreiber Julian Symanzik, Einrichtungsleiterin Alexa Böttcher, der dreijährige Emil, Erzieherin Marie Leimkühler und Sozialassistent Gian-Luca Strauß. Foto: Bettina Klimek up-down up-down Kita soll Wohnbebauung weichen Die „Kleinen Salinchen“ suchen ein neues Zuhause in Bad Rothenfelde Von Bettina Klimek | 30.03.2023, 11:35 Uhr

Erst im Oktober 2021 ist die Tagespflegeeinrichtung „Kleine Salinchen“ für Kinder unter drei Jahren in das kleine Gartenhaus in der Parkstraße in Bad Rothenfelde eingezogen. Jetzt droht das Aus, weil Haupthaus und Grundstück an einen Investor verkauft wurden, der dort Mehrfamilienhäuser errichten möchte.