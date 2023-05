Ein letztes Mal in den Kur-Lichspielen Bad Rothenfelde: Zum Abschied zeigte Marion Erdmann „Das perfekte Geheimnis“. Foto: Frank Wiebrock up-down up-down Kino schließt nach über 65 Jahren Aus und vorbei: Das war die letzte Vorstellung in den Kur-Lichtspielen Bad Rothenfelde Von Frank Wiebrock | 19.05.2023, 16:39 Uhr

Eigentlich ist es fast wie immer: In den Kur-Lichtspielen Bad Rothenfelde laufen gegen 19 Uhr die letzten Vorbereitungen für die Abendvorstellung – wie an vielen anderen Abenden in den sechseinhalb Jahrzehnten zuvor. Aber eben nur eigentlich: Denn es ist die letzte Vorstellung, bevor das Kino seine Türen schließt. Wir waren dabei.