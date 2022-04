Im 5. Stock dieses Hotels in Bad Rothenfelde starb ein 31-jähriger Mann bei einem Schwelbrand. FOTO: Nordwestmedia Kein Rauchmelder: Mann erstickt Bad Rothenfelde: 31-Jähriger stirbt bei Schwelbrand in Apartmentanlage Von Rainer Lahmann-Lammert | 06.02.2011, 15:53 Uhr

Ein Rauchmelder hätte sein Leben retten können: In Bad Rothenfelde erstickte ein 31-jähriger Mann bei einem Schwelbrand in seinem Apartment. Die Polizei vermutet, dass ein technischer Defekt in der Küchenzeile den Brand ausgelöst hat.