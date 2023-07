Der neu gestaltete Kahnteich in Bad Rothenfelde: mit Fontäne, um das Wasser mit Sauerstoff anzureichern. Foto: Bettina Klimek up-down up-down Aufwertung für 600.000 Euro beendet Kahnteich in Bad Rothenfelde „müffelt“ jetzt nicht mehr Von Bettina Klimek | 05.07.2023, 11:24 Uhr

Mehr als 100 Jahre gibt es ihn schon: den Kahnteich am neuen Gradierwerk in Bad Rothenfelde. Aufgrund von zunehmender Verschlammung wurde er im Frühjahr ausgebaggert und die Bepflanzung an den Ufern erneuert. Nun ist er fertig.