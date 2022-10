Zum Abfischen wurde der Kahnteich in Bad Rothenfelde leer gepumpt. Foto: Bettina Klimek up-down up-down Alles muss raus Kahnteich in Bad Rothenfelde: 6000 Fische an einem Tag gefangen Von Bettina Klimek | 28.10.2022, 11:51 Uhr

An die 6000 Fische, darunter zwei riesige Barsche und ein stattlicher Wels mussten am Donnerstag von Bad Rothenfelde nach Bad Laer umziehen. Warum das Ganze? Und wie fischt man an einem Tag so viele Fische aus dem Teich?