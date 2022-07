Wer mitmachen will, bereitet ein typisches Gericht aus seinem Heimatland oder einfach sein Lieblingsessen vor und bringt es mit. Gemeinsam probieren die Teilnehmer die internationalen Koch- und Backwaren, tauschen Rezepte aus und kommen dadurch ins Gespräch.

Los geht es am Freitag, 27. April, im Haus des Gastes in Bad Rothenfelde. Die Uhrzeit geben die Veranstalterinnen bei der Anmeldung bekannt. Diese ist unter der Telefonnummer 05424/809871 möglich – oder per E-Mail an: FrauenbeauftragteBR@gmx.de