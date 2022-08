Action-Legende Cynthia Rothrock kommt auf Einladung von Axel Nobbe zu zwei Workshops nach Bad Rothenfelde. Foto: KSC Nobbe up-down up-down Training und Film-Workshop Kampfsport-Center Nobbe holt Actionstar Cynthia Rothrock nach Bad Rothenfelde Von Petra Ropers | 27.08.2022, 15:00 Uhr

Einmal mit Cynthia Rothrock persönlich trainieren: Dieser Traum vieler Kampfsportler und Actionfilm-Fans wird in Bad Rothenfelde wahr. Am Samstag, 24. September, kommt die mehrfach ausgezeichnete Kampfkunstexpertin, Athletin und Schauspielerin auf Einladung des Kampfsport-Centers Nobbe zu zwei Workshops in die Mehrzweckhalle Aschendorf.