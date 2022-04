Der Sommer ist endlich bei uns angekommen: Freibäder und Badeseen locken, viele fahren in die Ferien oder unternehmen spontan Tagesausflüge – wer denkt da ans Blutspenden? Damit das Spendenaufkommen in dieser Zeit nicht zu sehr zurückgeht, lassen sich die DRK-Ortsvereine vielfach etwas einfallen, um auf ihre Blutspendetermine hinzuweisen. Unterstützt werden sie dabei vom DRK-Blutspendedienst NSTOB. Dessen Lebensrettertour macht noch bis zum 2. August an 1000 Orten Station.

„Denn ohne Blutkonserven läuft ja nichts in den Krankenhäusern“, sagte Monika Gerdes, Gebietsreferentin des Blutspendedienstes NSTOB . Die Krankenhäuser seien darauf angewiesen, immer ausreichend Blutkonserven vorrätig zu haben. Schließlich seien Operationen, Krebstherapien und Behandlungen von Unfallopfern ohne Blutpräparate und -transfusionen unmöglich.

„Viele Ehrenamtliche sind vor Ort mit Herzblut bei der Sache“, so Gerdes. Und bei Spendern kämen beispielsweise besondere Aktionen wie der Besuch eines Eiswagens gut an. „Der Renner sind aber Grillaktionen, bei denen alkoholfreies Weizenbier ausgeschenkt wird“, wusste Gerdes. Was bei den einzelnen Aktionen angeboten wird, hat Gerdes mit den Ortsvereinen besprochen. Das Engagement ist unterschiedlich groß. So kann es sein, dass etwa der Termin am Mittwoch in Oesede eher einem Familienfest gleicht, während sich andere Aktionen wenig vom normalen Blutspendetermin unterschieden.

Außerdem erhalte jeder Blutspender im Juli eine süße Überraschung und könne beim Lebensrettertour-Gewinnspiel mitmachen. Hier winke neben USB-Sticks und Reisetaschen als Hauptpreise zweimal ein Cabrio-Wochenende.

Blut spenden kann jeder gesunde Erwachsene ab 18 Jahren. Auch ab einem Alter von 69 Jahren sind grundsätzlich, nach Absprache mit den Ärzten des Blutspendedienstes, möglich. Darüber hinaus können Frauen viermal und Männer sogar sechsmal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden.

Spendetermine in Osnabrück: