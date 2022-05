Auch eine Drohne der Feuerwehr wurde zur Personensuche eingesetzt. (Symbolbild) FOTO: dpa/Christoph Soeder Mit Drohne, Hubschrauber und Hund Personensuche in Bad Rothenfelde erfolgreich: 33-Jährige am Dienstag gefunden Von Arlena Janning | 10.05.2022, 08:44 Uhr | Update vor 1 Std.

Viele Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr sind am Montagabend in Bad Rothenfelde im Einsatz gewesen, weil sie dort nach einer vermissten Frau gesucht haben. Die 33-Jährige konnte am Dienstag gefunden werden.