Die zehnjährige Laura Magnus (links), und die neunjährige Eva Miliskaite (rechts), schrieben einen Brief an Bad Rothenfeldes Bürgermeister Klaus Rehkämper, um ihn zu bitten, dass die Kur-Lichtspiele erhalten bleiben. Foto: Bettina Klimek up-down up-down Gibt es doch noch Hoffnung? Grundschülerinnen Laura und Eva kämpfen für die Kur-Lichtspiele in Bad Rothenfelde Von Bettina Klimek | 22.03.2023, 16:15 Uhr

„Wir möchten, dass das Kino in Bad Rothenfelde bleibt!“ Und dafür kämpfen sie: Die zehnjährige Laura Magnus und ihre neunjährige Freundin Eva Miliskaite schrieben einen Brief an den Bürgermeister. Und bekamen Antwort.