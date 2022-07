Ein Gasleck, das durch Baggerarbeiten in Bad Rothenfelde entstanden war, sorgte am Donnerstag in Bad Rothenfelde für Aufregung. FOTO: Michael Gründel up-down up-down Man dachte sogar über eine Evakuierung nach Gasleitung in Bad Rothenfelde bei Baggerarbeiten beschädigt Von Niklas Golitschek | 28.07.2022, 13:41 Uhr | Update vor 12 Min.

Bei Bauarbeiten an der Eschstraße in Bad Rothenfelde ist am Donnerstagmittag eine Gasleitung beschädigt worden. Die Reparaturarbeiten dauern an.