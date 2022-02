Auf einem Campingplatz geriet eine Gasflasche in Brand. Eine Person wurde dabei schwer verletzt. FOTO: Symbolbild/Carsten Rehder/dpa Feuer im Strang Gasflasche in Brand: Ein Schwerverletzter in Bad Rothenfelde Von Stefanie Adomeit | 27.02.2022, 10:08 Uhr

Am Samstag kam es in Bad Rothenfelde zu einem Brand in einem Wohnwagen. Eine Person wurde dabei schwer verletzt.