Dichte Bebauung und Einfamilienhäuser ist genau das, was die Bad Rothenfelder Grünen für das Baugebiet an der Osnabrücker Straße nicht wollen. Die Siedlung der Zukunft? Ohne Einfamilienhäuser: So stellen sich die Grünen das neue Baugebiet in Bad Rothenfelde vor Von Frank Wiebrock | 19.01.2023, 09:25 Uhr

Es ist nur eine Planskizze, aber sie hat es in sich: Die Bad Rothenfelder Grünen wollen das geplante Baugebiet an der Osnabrücker Straße in Bad Rothenfelde zu einem Vorzeigeprojekt aufwerten. Und dabei auf Einfamilienhäuser verzichten. Gibt es dafür sie eine Mehrheit im Rat?