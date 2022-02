300 Teilnehmer versammelten sich vor dem Kurmittelhaus in Bad Rothenfelde, um für Frieden in der Ukraine zu demonstrieren. FOTO: Bettina Klimek Drei Familien organisieren Kundgebung Demonstration für Frieden in der Ukraine in Bad Rothenfelde Von Bettina Klimek | 28.02.2022, 14:54 Uhr

Eine Kundgebung für den Frieden in der Ukraine fand Sonntagnachmittag in Bad Rothenfelde statt. Circa 300 Menschen kamen auf dem Platz vor dem Kurmittelhaus zusammen - mit selbstgemachten Plakaten, ukrainischen Flaggen und Kleidung in den Farben blau und gelb.