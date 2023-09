Pizza, Pasta und Burger ab 2. Oktober Neues Restaurant Food House eröffnet im ehemaligen Collo in Bad Rothenfelde Von Bettina Klimek | 30.09.2023, 14:19 Uhr Das ehemals blaue Haus an der Osnabrücker Straße in Bad Rothenfelde beherbergt nach „Piranha“ und „Collo“ jetzt das „Food House“. Foto: Bettina Klimek up-down up-down

Ab 15 Uhr am Montag, 2. Oktober, geht’s los: Familie Öztürk serviert dann an sieben Tagen in der Woche abends Pizza, Pasta und Burger in dem besonderen Ambiente des Gewölbekellers im ehemaligen „blauen Haus“ an der Osnabrücker Straße 18, das jetzt einen beige-gelben Anstrich hat.