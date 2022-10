Zwei orangefarbene Pfandringe an einem öffentlichen Mülleimer am Gradierwerk in Bad Rothenfelde. Foto: Achim Köpp up-down up-down 1000 Euro für einen Versuch Pfandringe in Bad Rothenfelde – sinnvoll oder Geldverschwendung? Von Michael Schwager | 05.10.2022, 08:30 Uhr

Was hat eigentlich der Feldversuch mit den Pfandringen in Bad Rothenfelde gebracht? In jedem Fall etwa 1000 Euro an Kosten für die Gemeinde. Sinnvoll eingesetztes Geld?